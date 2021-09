Hubert Börger (ganz links) kandidierte nicht mehr für den Vorsitz. Heinz-Gerd Evers (3.v.r.) ist sein Nachfolger. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Haren. Die Fußballer im Emsland haben einen neuen Chef: Heinz-Gerd Evers beerbt Hubert Börger.

Auf dem 16. Kreisfußballtag am Montagabend in Haren wurde der bisherige Stellvertreter Evers einstimmig zum neuen Fußballkreisvorsitzenden gewählt. Damit vertritt er 52001 emsländische Fußballerinnen und Fußballer, die in 120 Vereinen bezie