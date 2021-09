Handball: Nur 112 Zuschauer beim Auftakt in Haren zugelassen

Mit einem Heimspiel starten die Harener. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Haren. Mit einem Heimspiel starten die Oberliga-Handballer des TuS Haren an diesem Wochenende in die neue Saison. Begrenzt ist die Zuschauerzahl.

Am Samstag beginnt die neue Spielzeit mit dem Auftritt in eigener Halle gegen die HSG Nienburg. Anwurf ist um 18 Uhr. Um sich optimal vorbereiten zu können, absolvierten die Harener sogar ein Trainingslager in Hamburg. Acht Testspiele bestr