Am Rücken operiert: Bart Ravensbergen. Foto: Picturepower

Picturepower

Lingen. Rückschlag für Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen: Dem Stammkeeper Bart Ravensbergen droht eine monatelange Pause.

Seit einigen Wochen plagen Ravensbergen Rückenprobleme. Nun steht fest, wo die Ursache liegt. Bereits am vergangenen Freitag, kurz vor dem ersten Saisonspiel in Rostock, musste der Niederländer kurzfristig an der Bandscheibe operi