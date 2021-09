Sicherte sich einen weiteren Meistertitel: Thorben Finke (Startnummer 206) vom SV Sigiltra Sögel.

Carsten Nitze

Bremen. Einen weiteren Sprinttitel hat sich Leichtathlet Thorben Finke vom SV Sigiltra Sögel am Wochenende bei den Norddeutschen Meisterschaften in Bremen gesichert.

Finke startete in Bremen über zwei Distanzen. Über 200 Meter wurde der amtierende Niedersachsenmeister in 22.29 Sekunden nun auch Norddeutscher U-18-Jugendmeister. Im 100-Meter-Finallauf belegte er in 11.30 Sekunden Rang fünf.Ann-