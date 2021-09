Trug die Rückennummer 31: Benjamin Gommert. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Papenburg. Kein Punkt zum Einstand für Benjamin Gommert: Drei Tage nach Bekanntgabe seiner Verpflichtung verlor der Torwart mit dem SC Blau-Weiß 94 Papenburg in der Fußball-Landesliga mit 0:1 (0:0) gegen den SV Hansa Friesoythe.

Vor 400 Zuschauern schoss Robert Plichta am Freitag in der 66. Minute das Tor des Abends. Nach einer Flanke von Außen von Keven Oltmer war der Torjäger des weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführers in der Mitte zur Stelle. Jonas Hiller