Die Zuschauer können das Landesligaspiel am Sonntag sehen. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Lohne. Entwarnung beim Fußball-Landesligisten SV Union Lohne: Der Corona-Verdacht gegen einen Spieler hat sich nicht bestätigt. Das Heimspiel gegen den VfR Voxtrup kann somit stattfinden.

Am vergangenen Mittwoch war das Bezirkspokalspiel in Lüstringen kurzfristig abgesagt worden, weil am Mittwochnachmittag ein Corona-Schnelltest bei einem Spieler ein positives Ergebnis gebracht hatte. Doch der Verdachtsfall bestätigte sich i