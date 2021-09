Der Eichenring in Dohren ist nur 215 Meter lang. Foto: Christian Wilmes

Christian Wilmes

Dohren. Die kürzeste Speedwaybahn Europas lockt: Nach der Corona-Pause soll am 9. Oktober wieder beim MSC Dohren gefahren werden. Wer bei dem Rennen dabei sein will, muss im Vorverkauf Tickets erwerben.

Ticketverkauf: Aufgrund der Corona-Bestimmungen wird der Verkauf der Tickets in diesem Jahr nicht an der Tageskasse erfolgen, sondern in Form eines Vorverkaufs. Lokal läuft der Ticketverkauf seit dem 1. September in Dohren bei der Bäckerei