Nach fast zwei Jahren Pause geht es wieder los. Foto: imago images/Eibner

Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Meppen. Im Tischtennissport steht nach fast zweijähriger Abstinenz der Restart bevor. Der Regionsverband Ems/Vechte und der übergeordnete Bezirksverband haben die wichtigsten Veranstaltungen dieses Spieljahres terminiert.

Das erste Großereignis der neuen Saison sind am 3. September die Regionsmeisterschaften der Senioren in Laxten. Der Restart der Punktspiel-Saison fällt auf den 5./6. September. Am 11./12. September werden die Regionstitel der Damen und He