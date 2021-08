Aufstiegsheld in Meppen: Benjamin Gommert. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Papenburg. Beim letzten Heimspiel zählte Benjamin Gommert mit seinem Schwiegervater noch zu den Zuschauern. Demnächst wird der frühere Torwart des SV Meppen beim Fußball-Landesligisten SC Blau-Weiß Papenburg zwischen den Pfosten stehen.

Der 36-jährige Gommert soll die Lücke ausfüllen, die derzeit bei den Papenburger herrscht. "Wir haben Benjamin Gommert verpflichtet", teilte BW-Sportwart Jakob Krause-Heiber am Dienstag mit. Am Dienstagabend soll Gommert erstmals in Papenbu