18 Punkte machte Lina Alsmeier (Bildmitte, mit der Nummer neun) gegen die Niederlande. Foto: imago images/Newspix

Kacper Kirklewski / 400mm.pl via www.imago-images.de

Plowdiw. Die deutschen Volleyballerinnen haben erstmals seit 2005 wieder ein EM-Viertelfinale verpasst. Die Emsländerin Lina Alsmeier erlebte mit ihrem Team eine herbe Enttäuschung.

Die mit dem Ziel Halbfinale angetretene Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Samstag im Achtelfinale gegen die Niederlande mit 1:3 (22:25, 25:23, 19:25, 23:25). In der packenden Partie vor 670 Zuschauern in Plowdiw in Bu