Im Sportpark am Obenende findet am Freitag die Partie gegen Germania Leer statt. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Papenburg. Die Landesligafußballer des SC Blau-Weiß Papenburg treffen am Freitag im Derby auf den VfL Germania Leer (Anstoß: 20 Uhr). Wer im Stadion dabei sein will, muss sich an die 3G-Regel halten.

3G heißt, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen zuschauen dürfen. Der jeweilige Nachweis ist vor dem Betreten des Sportparks den Ordnern vorzuzeigen, wobei der Antigen-Schnelltest nach Angaben des Vereins nicht älter als 24 St