Bei der Siegerehrung in Le Mans: Arne Heers, Lily Warren und Sven Henze.

Daniel Kaiser

Lingen. Eine Goldmedaille bei den Jugendweltmeisterschaften im Voltigieren im französischen Le Mans hat Freude im Emsland ausgelöst. Edelmetall sammelte die Oldenburgerin Lily Warren mit Arne Heers (Dörverden) im Pas-de-Deux.

Die 16-Jährige und Heers, die für die Reit- und Fahrschule Oldenburg starten, distanzierten mit ihrem Pferd Capitano und Sven Henze an der Longe in Frankreich die Konkurrenz deutlich. Der in Lingen lebende Großvater Herbert Warren war begei