imago images/Stefan Lafrentz

Tokio. Der Traum von einer olympischen Medaille ist beendet. Der Emsbürener Springreiter Maurice Tebbel belegte mit der deutschen Mannschaft Platz neun.

Damit verpassten die Springreiter die erhoffte Medaille deutlich. Die Enttäuschung in Tokio war groß. Die Mannschaft hatte sich am Freitag mit einem starken Tebbel und seinem Pferd Don Diarado souverän für das Finale am Samstag qualifi