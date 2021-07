Gut gelaunt bei den Olympischen Spielen in Tokio: Die Emsländerin Julia Krajewski.

imago images/Stefan Lafrentz

Tokio. Die emsländische Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski darf von ihrer zweiten Olympia-Medaille träumen. Mit dem deutschen Team belegt sie in Tokio nach der Dressur Rang zwei, im Einzel ist sie Vierte

Bei den Olympischen Spielen in Tokio rückte das deutsche Trio nach der Dressur auf den Silberrang vor. Als dritter Reiter in dieser Disziplin erhielt der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb am frühen Samstagmorgen für seinen