Nordhorn. Gut vier Wochen nach dem vorerst letzten Bundesligaspiel kehrt die HSG Nordhorn-Lingen zurück in den Trainingsalltag. 18 Spieler begrüßte Trainer Daniel Kubes zur ersten Handball-Einheit nach der Sommerpause..

Darunter waren mit Johannes Wasielewski (TV Emsdetten) und Jonas Patzel (Dukla Prag) nicht nur die beiden schon vertraglich gebundenen Zugänge des Absteigers; auch Daniel Fontaine (Bergischer HC) mischte eifrig mit, der zu Beginn der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden soll. Das Rückraum-Trio soll seinen Teil dazu beisteuern, dass in der mit 20 Vereinen und etlichen ambitionierten Konkurrenten bestückten 2. Bundesliga die Ziele erreicht werden.

Noch kein konkretes Ziel

Für eine konkrete offizielle Vorgabe ist es Kubes noch zu früh. Doch der Trainer hat großes Vertrauen in seinen Kader: „Wir haben ein absolut konkurrenzfähiges Team. Ich bin sehr zufrieden, mit dieser Mannschaft in die Zweitligasaison zu gehen.“



Udo Wohlrab,

Seidel meldet sich zurück

Dann wird mit Lasse Seidel auch wieder ein Akteur mitmischen, der den Großteil der vergangenen Spielzeit wegen einer Schulterverletzung verpasst hat. Der Linksaußen, der am 11. Dezember vergangenen Jahres an der Schulter seines rechten Wurfarms operiert wurde, ist nach monatelanger Reha und Individualtraining mit leichten Ballübungen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ich bin zwar noch krankgeschrieben, mache jetzt aber die Wiedereingliederung und muss sehen, wie die Schulter unter Belastung reagiert“, sagt er. Die ersten Testspiele wird er noch fehlen, hofft jedoch, auch diesen Schritt bald vollziehen zu können.

„Nur an der Muskulatur fehlt noch einiges“

Kein Thema ist das bei Luca de Boer. Dem Kreisläufer, der die letzten Spiele der vorigen Saison wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hat, ist als Erinnerung daran eine Narbe auf dem rechten Oberschenkel geblieben. „Nur an der Muskulatur fehlt noch einiges“, sagt der Schüttorfer zuversichtlich, der darauf baut, mit der Unterstützung von Physiotherapeutin Maja Loebnitz das Kraftdefizit schnell wieder begleichen zu können.

Udo Wohlrab

Leenders trainiert noch mit

Einer, der nach dem letzten Heimspiel verabschiedet worden war, reihte sich beim Trainingsauftakt wie selbstverständlich bei den alten Kollegen ein. Toon Leenders will ein bisschen abtrainieren. Und Kubes ist es ganz recht, wenn er im Notfall noch über den Kreisläufer verfügen kann.

Nächste Woche zwei Tests mit Zuschauern

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat die ersten beiden Testspiele sind für kommende Woche anberaumt. Mit Bayer Dormagen ist am Mittwoch, 4. August, ab 18 Uhr ein Liga-Konkurrent zu Gast; und mit dem Wilhelmshavener HV kommt am Freitag, 6. August, ein Zweitliga-Absteiger. Beide Spiele finden im Nordhorner Euregium statt – und vor Zuschauern. Melanie Bültmann von der HSG-Geschäftsstelle will die Partien sozusagen als Testlauf verstanden wissen, wie bei den folgenden Vorbereitungspartien verfahren wird. Gegen den TSV Bayer und den Wilhelmshaven sind zunächst maximal 500 Zuschauer zugelassen. „Es gilt die 3G-Regel“, erklärt sie. Das heißt: Einlass finden Geimpfte, Genesene und Getestete; die entsprechenden Nachweise müssen beim Betreten der Halle vorgezeigt werden.

Karten für 5 Euro

Die HSG bittet ausdrücklich darum, sich schon im Vorfeld des Spiels in der Geschäftsstelle (Nordhorn, Lingener Straße 5, Telefon 05921/79600) um Karten zu bemühen; die Tickets sind zum Preis von fünf Euro zu haben. So sollen als vorbeugende Maßnahme in der Corona-Pandemie Schlangen an der Tageskasse vermieden werden.