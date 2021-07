TuS Lingen: Nach dem Schlusspfiff Dritter, in der Kabine Meister

Der TuS Lingen feiert 1992 den Aufstieg in Hamburg.

Georg Hiemann

Lingen. Der TuS Lingen hat sich von der 4. in die 2. Kreisklasse hochgearbeitet. Vor 29 Jahren schaffte er als Niedersachsenmeister den Sprung in die damalige dritthöchste Liga. Die Fußballer sehen sich Samstag in Lingen wieder.

„Eine tolle Zeit. Wir haben ja nicht so schlecht gespielt“, grinst Hansi Surmann, der Kapitän der Mannschaft der Saison 1991/92, die sich beim Familientag des TuS Lingen trifft. Neun Kicker laufen Samstag ab 17.30 Uhr im Emslandstadion beim