Im Kreuzheben stemmte Leffers 280 Kilogramm. Dafür gewann der 43-Jährige seine erste internationale Silbermedaille. Foto: European Powerlifting Federation

Pilsen. Zwei Medaillen und persönliche Bestleistungen – für Kraftsportler Thomas Leffers vom TV Papenburg haben sich die Europameisterschaften in Tschechien gelohnt. Eine weitere Medaille verpasste der 43-Jährige nur, weil er zu schwer war.

In der Gesamtwertung schrammte Leffers am vergangenen Wochenende in Pilsen mit 777,5 Kilogramm nur knapp an der Bronzemedaille vorbei, da er bei gleicher Leistung knapp drei Kilogramm schwerer war als der Drittplazierte Eryk Walczak aus Pol