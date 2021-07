André Hilling (blaues Trikot) hat beim SV Holthausen Biene viel durchlebt.

Werner Scholz

Meppen. Zehn Jahre lang hielt André Hilling dem SV Holthausen Biene die Treue. Jetzt wird er im Rahmen des Testspielderbys gegen Oberligist SC Spelle-Venhaus am Samstag (17 Uhr) am Biener Busch verabschiedet. Gleichzeitig präsentiert Biene einen Neuzugang.

Hilling kam in der Saison 2011/12 vom Haselünner SV zum Landesligisten. In dieser Zeit hat der Linksfuß mit den Bienern vieles durchlebt. "André hat die guten sowie die schlechten Zeiten mitgemacht. Vom Fast-Aufstieg in die Regionalliga, bi