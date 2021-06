Brüssel/Belgien. Steile Karriereleiter: Emma Kohl vom SC Spelle-Venhaus ist jetzt auch international auf größeren Tennis-Europe-Turnieren unterwegs.

Im belgischen Brüssel kämpfte sich die 13-jährige Spellerin am letzten Wochenende erfolgreich durch die Qualifikation. Nach einem klaren 6:1, 6:3 gegen Alyssa Lorette aus Belgien war ihr erstes Hauptrundenticket in einer internationalen U-16-Konkurrenz perfekt. Trotz einer schnellen 3:0-Führung gegen die an sechs gesetzte Belgierin Aypril Dhelft, musste sich Kohl bereits in der ersten Runde mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Manfred Kohl

Halbfinale im Doppel

Besser lief es in der Doppelkonkurrenz. Neben ihrer belgischen Partnerin Aypril Dhelft, gegen die sie zuvor im Einzel verloren hatte, gewann die Spellerin das Viertelfinale. Gegen das Duo Bernadetta Pallazo (ITA) / Anais Negrail (FRA) stand es am Ende in einer an Spannung kaum zu übertreffenden Partie 1:6 7:6 (3) und 10:7 für das deutsch/belgische Team. Im Halbfinale stießen Kohl und Dhelft auf das an eins gesetzte Duo Anastasia Huijsegoms (BEL) und Ellen Katzerova (CZE). Beim 1:6, 1:6 war dann Endstation.

Kohl erhält durch das Erreichen der Hauptrunde im Einzel und des Halbfinals im Doppel ihre ersten internationalen Ranglistenpunkte und macht einen weiteren großen Schritt in ihrer noch jungen Tenniskarriere