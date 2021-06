Treffen in der kommenden Spielzeit wieder aufeinander: Der SV Union Lohne um Joshua Sausmikat und der SV Holthausen Biene mit Torhüter Florian Hillebrand.

Werner Scholz

Lohne. Was hat der SV Union Lohne in den vergangenen Monaten nicht alles erlebt. Intern ging es in der fußballfreien Zeit drunter und drüber. Jetzt scheinen die Lohner aber wieder den Kopf frei zu haben.

Mitte Januar platzte die Bombe: Hardy Stricker trat nach unterschiedlichen Ansichten mit dem Lohner Vorstand von seinem Posten als Sportlicher Leiter zurück. Wenige Tage später gab auch Trainer Siggi Wolters sein Aus beim SVU bekannt. Lesen