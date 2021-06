Gute Aktionen hatte Alex Terwolbeck gegen Flensburg. Mittwoch tritt die HSG Nordhorn-Lingen in Leipzig an.

Werner Scholz

Lingen. Auswärts ist die HSG Nordhorn-Lingen erfolgreicher als daheim. Am Mittwoch um 19 Uhr tritt sie beim SC DHfK Leipzig zum letzten Saisonspiel in fremder Halle an.

Trotz starker Vorstellung vor allem in der ersten Halbzeit beim Heimspiel gegen Meisterschaftsanwärter SG Flensburg-Handewitt (28:38) musste die Mannschaft nach dem Abpfiff wegen der schwachen Schlussviertelstunde die Kritik von T