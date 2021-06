Gruppenbild mit zwei Emsländerinnen: Lina Alsmeier (vordere Reihe, 3.v.l.) und Jana-Franziska Poll (hintere Reihe, 2.v.r.). Foto: imago images/Eibner

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Rimini. Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft der beiden Emsländerinnen Lina Alsmeier und Jana-Franziska Poll bezwang Weltmeister Serbien deutlich mit 3:0 (25:23, 25:16, 25:21).

Das deutsche Team gewann zum zweiten Mal in Folge ohne Satzverlust und feierte den dritten Erfolg aus den letzten fünf Spielen. Beste deutsche Punktesammlerin war am Freitag in Rimini Außenangreiferin Hanna Orthmann mit 15 Zählern. Kap