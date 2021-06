Felix Kneese kehrt für CDI in Herzlake in die Heimat zurück

Felix Kneese ist in Herzlake zur Schule gegangen und kehrt nun zurück.

Kneese

Herzlake. Für Felix Kneese geht mit dem CDI in Herzlake an diesem Wochenende ein Traum in Erfüllung. Der gebürtige Emsländer darf sich in seiner Heimat mit Top-Dressurreitern dieser Welt messen.

Kneese ist im benachbarten Örtchen Herßum aufgewachsen und hat an der Gesamtschule Hasetal in Herzlake seinen Realschulabschluss gemacht. Ob es mit einem Abstecher zum Elternhaus klappt, kann er noch nicht genau sagen. Eltern und Schwiegere