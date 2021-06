Zufriedene Gesichter: Nebenrundensiegerin Merle Geiger, die Drittplatzierte Kim Vennegeerts, die Zweitplatzierte Leonie Bisschop sowie Siegerin Emma Kohl.

Manfred Kohl

Nordhorn. Besonders stark präsentierten sich in diesem Jahr die Emsländer bei den Regionsmeisterschaften in Nordhorn. Titel sammelten Elias Krone (U8), Jonne Epping (U11) und Marc Rotopanescu (U12) bei den Jungen sowie Ella Schneegans (U8), Sophie Faulhaber (U11), Johanna Deters (U12), Emma Kohl (U16), Bente Patist (U21) bei den Mädchen. Fünf Titelträger kamen dabei vom SC Spelle-Venhaus.

Bei den Jüngsten, bei denen auch Motorikübungen mit in die Bewertung eingehen, konnte Elias Krone vom SC Spelle-Venhaus in der männlichen U8 besonders überzeugen. Er gewann alle seine Spiele und drei der vier Motorikübungen. In der weiblich