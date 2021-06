Tabea Hölscher gewann den Freiherr Otto von Landsberg-Velen-Gedächtnispokal.

Johannes Krage

Meppen. Ganz im Zeichen der Emsländischen Bezirksmeisterschaft stand das große Reitturnier des RFV Neu-Versen. In der Leistungsklasse fünf und in der Vielseitigkeit ging es hier in spannenden Wettbewerben um die Medaillen. Die Versener Säule“ bekam in diesem Jahr Miriam Gebbeken aus Rütenbrock. Als überragende Vielseitigkeitsreiterin zeigte sich ihre Vereinskollegin Tabea Hölscher.

Als ganz starke Buschreiterin zeigte sich einmal mehr die Rütenbrockerin Tabea Hölscher. Mit einem sehr couragierten Geländeritt im anspruchsvollen Neu-Versener Cross auf ihrem Schimmel „Hulinghof´s Jogi OLD“ rundete Hölscher ihre Vorstellu