Besticht derzeit durch seine gute Form: Thorben Finke vom SV Sigiltra Sögel.

Finke

Bremen. Ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Niedersachsenmeisterschaften am kommenden Wochenende in Göttingen ist Sprinter Thorben Finke vom SV Sigiltra Sögel beim Einladungs-Sportfest in Bremen gelungen.

Über 100 Meter der U-18-Jugend stellte der Sögeler in 11,11 Sekunden einen neuen Kreisrekord bei elektronischer Zeitnahme auf.Um gleich 13 Hundertstelsekunden verbesserte er dabei die 22 Jahre alte Bestmarke von Dirk Schnieders (SV Union Me