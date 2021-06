Sicherte sich den Gesamtsieg und die DM-Qualifikation im Siebenkampf der U-20-Jugend: Julia Todt vom SV Union Meppen.

Carsten Nitze

Meppen. Mit 4585 Punkten ist Julia Todt vom SV Union Meppen in der U-20-Jugend beim Mehrkampf-Sportfest in Meppen in die Sommersaison gestartet. Mit diesem Ergebnis schnappte sie sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern qualifizierte sich auch für die Deutschen-Mehrkampf-Meisterschaften am 20. bis 22. August in Wesel. Doch Todt sieht noch Steigerungspotenzial.

„Für den ersten Siebenkampf des Jahres bin ich eigentlich zufrieden“ sagte die Leichtathletin nach dem Wettkampf: „Ich wollte die DM-Norm und die habe ich geschafft.“ In der Addition der besten Leistungen aus 100 Meter Hürdensprint, 200 Me