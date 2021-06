Die Lücke gefunden hat HSG-Kreisläufer Dominik Kalafut (r.) trotz gegnerischer Gegenwehr.

Werner Scholz

Lingen. Prominenter Besuch in der Emslandarena: DHB-Pokalsieger TBV Lemgo ist am Sonntag ab 16 Uhr Gast der HSG Nordhorn-Lingen.

Das Zwei-Städte-Team darf Respekt zollen, aber nicht in Ehrfurcht erstarren. Lemgo feierte am Freitagabend nach dem 28:24 im Finale des Final Four gegen MT Melsungen den vierten DHB-Pokalsieg nach 1995, 1997 und 2002. Im Halbfinal