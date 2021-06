Schon 2019 spielten Lina Alsmeier (2.v.r.) und Jana-Franziska Poll (links daneben) gemeinsam für die DVV-Auswahl bei der EM. Foto: imago images / Aleksandar Djorovic

Rimini. Positiv verlief die erste Woche der Nationenliga für die zwei Volleyballerinnen aus dem Emsland. In dieser Woche verließ die deutsche Nationalmannschaft um Lina Alsmeier und Jana-Franziska Poll ausnahmslos als Verlierer das Feld.

Drei Niederlagen in Folge kassierte Deutschland in dieser Woche in der Volleyball Nations League (VNL). Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Mittwoch in Rimini Kanada mit 0:3 (28:30, 25:27, 14:25). Zuvor hatte es Nie