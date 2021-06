Springreiten: Bis dann muss der Kader für Olympia in Tokio stehen

Hofft auf Tokio: Maurice Tebbel (Foto vom Maimarkt-Turnier in Mannheim). Foto: imago images/Stefan Lafrentz

Stefan Lafrentz via www.imago-images.de

Emsbüren. Zwischenstopp in der Schweiz: Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis zum 8. August), bei denen er unbedingt dabei sein möchte, präsentiert sich der emsländische Springreiter Maurice Tebbel mit seinem Pferd in St. Gallen.

Während seine Konkurrenten im Kampf um das Olympiaticket im niederländischen Valkenswaard starten, ist Tebbel am kommenden Wochenende (3. bis 6. Juni) beim Auftakt der Nationenpreis-Serie gefordert. Der 27-Jährige gehört neben André Thieme