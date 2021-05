HSG Nordhorn-Lingen will die Recken ärgern

Powern will die HSG Nordhorn-Lingen mit Julian Possehl (am Ball) im Heimspiel gegen Hannover -Burgdorf.

Werner Scholz

Lingen. Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen erwartet am heutigen Mittwoch (26.5.) um 19 Uhr in der Emslandarena den TSV Hannover-Burgdorf. Gegen die Landeshauptstädter will der Gastgeber seine Position im Abstiegskampf verbessern.

Die Gäste belegen den 14. Tabellenplatz, weisen acht Zähler mehr auf als das Zwei-Städte-Team, das auf dem Abstiegsrang 17 auch 17 Zähler verbucht hat. Der Rückstand auf HBW Balingen-Weilstetten auf dem ersten Nichtabstiegsrang beträgt