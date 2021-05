André Thieme gewann den Großen Preis von Herzlake mit Conacco.

LarsPictures/ L. Blohm

Herzlake. Springreiter André Thieme aus Plau am See hat den Großen Preis des CSI Herzlake gewonnen. Zwei Amazonen, die schon bei Weltmeisterschaften Edelmetall geholt hatten, mussten sich am Sonntag in dem internationalen Springen mit Stechen auf Zwei-Sterne-Niveau geschlagen geben.

Hinter Thieme landete Laura Klaphake (Vechta), die bereits Mannschafts-Bronze gewonnen hat, auf Platz zwei. Dritte wurde Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Mannschafts-Weltmeisterin des Jahres 2010. Insgesamt 15 von 69 im Großen Preis anget