HSG Nordhorn-Lingen: Erinnerungen an 29:30 noch frisch

Mit Wucht gegen Coburg: HSG-Rückraumspieler Markus Stegefelt (r.).

Werner Scholz

Lingen. Englische Woche für die HSG Nordhorn-Lingen mit drei Spielen in acht Tagen. Zum zweiten Duell tritt der Handball-Bundesligist am Donnerstag um 19 Uhr bei der HSG Wetzlar an.

Die Stimmung Kader von Trainer Daniel Kubes ist nach dem sechsten Saisonsieg im Kellerduell gegen Coburg (28:26) gut. „Klar, es ist immer schöner nach einem positiven Resultat“, sagt der Coach. Damit erfüllte das Zwei-Städte-Team die Pflich