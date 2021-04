Das Lachen ist Jan Fährmann (vorne) und Dominik Pahl trotz der Anstrengung nicht vergangen.

Pahl

Papenburg. Was passiert, wenn zwei emsländische Sportgrößen aufeinandertreffen? Kraftsportler Dominik Pahl und Schwimmer Jan Fährmann haben es ausprobiert. Heraus kamen vier Stunden Krafttraining und wertvolle Tipps für beide Sportler.

"Was Dominik wegdrückt, ist unglaublich. Ich hege allergrößte Bewunderung für ihn", staunt Fährmann noch heute nach der anstrengenden Einheit. Gemeinsam hatten sie sich in Pahls heimischen Kraftraum in Aschendorf verabredet. Während der Kra