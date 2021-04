Handballerin Imke Winters: DHB-Sichtung und Wechsel in die Oberliga

Da die Sporthallen derzeit geschlossen sind, trainiert Imke Winters viel im heimischen Garten.

Winters

Haren. Dieses Jahr wird Handball-Torhüterin Imke Winters wohl nicht so schnell vergessen. Die 15-Jährige vom TuS Haren wurde Anfang April zu einer Sichtung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) eingeladen. Im Sommer steht sogar ein Wechsel nach Oldenburg an.

Dass man auch trotz der coronabedingten sportlichen Unterbrechung nie aufhören darf, an sich sich zu arbeiten und weiterhin an seinen Träumen festhalten muss, hat die Schülerin der Martinus-Oberschule in Haren deutlich bewiesen.Anfang des J