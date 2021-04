Traf insgesamt elfmal gegen die HSG Wetzlar: Robert Weber.

Werner Scholz

Lingen. Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen hat gegen die HSG Wetzlar ein starkes Comeback auf die Platte gezaubert. Doch die Belohnung blieb aus. Am Ende stand ein knappes 29:30 auf der Anzeigentafel.

Nach anfänglichen Minuten auf Augenhöhe setzten sich die Gäste mehr und mehr ab. Beim Stand von 10:16 sorgte die Rote Karte an Wetzlars Lenny Rubin für den größten Aufreger in der ersten Hälfte. Was war passiert? Als Julian Possehl zum Spr