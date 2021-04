Einen Punkt nahm die HSG aus Göppingen mit. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.de

Göppingen. Der historische Vereinsrekord ist weg: Frisch Auf Göppingen hat in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Nordhorn-Lingen den zehnten Sieg in Folge verpasst. Die abstiegsbedrohten Gäste sammelten in der EWS-Arena einen ebenso wichtigen wie verdienten Punkt.

26:26 (13:13) trennten sich am Sonntagnachmittag der Tabellenfünfte Göppingen und Nordhorn-Lingen (Rang 18). „Wenn man sich das Spiel so im Verlauf anschaut, haben wir sogar die Chance gehabt, das zu gewinnen", ärgerte sich HSG-Rückraumspie