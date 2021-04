Weit fortgeschritten ist die Kaderplanung der HSG Nordhorn-Lingen für die neue Saison.

Werner Scholz

Lingen. Ob die Handballer HSG Nordhorn-Lingen in der nächsten Saison in der 1. oder in der 2. Bundesliga spielen, ist noch offen. Die Kaderplanungen laufen dennoch auf Hochtouren.

„Wir sind relativ früh schon sehr weit“, erklärt der Sportliche Leiter Heiner Bültmann. Viele Fragen im Kader seien bereits geklärt. Etliche Spieler hätten schon einen Vertrag über das Saisonende hinaus gehabt. Mit Akteuren wie Bart Ra