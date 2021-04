Hofft auf eine Karriere in der Volleyball-Bundesliga: Greta Schlichter.

Lars Schröer

Lathen. Nach Fußball-Profi Thilo Leugers hält jetzt auch Volleyballerin Greta Schlichter ihren Sport-Oscar in den Händen. Die 17-Jährige hatte sich bei der Sportlerwahl Emsland in Kategorie "Nachwuchssportler" gegen Handballer Johannes Thiel und Leichtathletin Nele Heymann durchgesetzt.

Für die Preisverleihung kehrte Schlichter an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Vor der Schulsporthalle in Lathen, in der sie mit den Jugendmannschaften von Raspo Lathen viele Erfolge gefeiert hatte, kamen die alten Erinnerungen hoch - Gänseh