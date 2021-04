Gensheimer, Kohlbacher und Co.: HSG trifft auf "absolute Weltstars"

Jannik Kohlbacher (am Ball) von den Rhein-Neckar Löwen erzielte in dieser Saison bisher 76 Treffer.

Werner Scholz

Nordhorn. Trotz der letzten 24:35-Niederlage bei HBW Balingen-Weilstetten glaubt bei der HSG Nordhorn-Lingen jeder an den Klassenerhalt. Immerhin sind noch 15 Spiele in der Handball-Bundesliga offen. Am heutigen Donnerstag (19 Uhr) wartet mit den Rhein-Neckar Löwen eine Weltauswahl auf die HSG.

Uwe Gensheimer, Andy Schmid, Patrick Groetzki, Albin Lagergren, Andreas Palicka oder auch Jannik Kohlbacher. Trainer Martin Schwalb und seine Rhein-Neckar Löwen haben eine unglaubliche Qualität und viel Erfahrung in ihrem Kader. Doch der Mo