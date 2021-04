Handball-Verband Niedersachsen plant Saisonstart am 18./19. September

Meppen. Der Spielausschuss des Handball-Verbandes Niedersachsen hat die ersten Daten zur Vorbereitung der Spielzeit 2021/2022 im Männer- und Frauenbereich bekannt gegeben. Der Vizepräsident Spieltechnik, Jens Schoof, nannte als Termin für den geplanten Saisonstart für die HVN-Ligen den 18. und 19. September.

„Diesen Termin haben wir aufgrund der späten Sommerferien in Niedersachen und Bremen gewählt“, stellt Schoof fest. Es lägen zudem aus ersten Bereichen in Niedersachsen die Info vor, „dass dort die Sporthallen für die Kommunalwahlen am 12. S