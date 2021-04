Gesa Brandstrup streifte sich erstmals das Trikot des DVV über.

SC Spelle-Venhaus

Spelle/Baden-Baden. Für Gesa Brandstrup geht es weiterhin steil bergauf: Die 15-jährige Volleyballerin des SC Spelle-Venhaus ist erstmals für die deutsche Jugendnationalmannschaft bei der EM-Qualifikation in Italien aufgelaufen.

"Es fühlt sich erstmal nicht so realistisch, sondern eher wie im Traum an, dass ich für die Jugendnationalmannschaft von Deutschland spielen durfte", erinnert sich Brandstrup an ihr Debüt in der U 16. "Aber wenn man darüber nachdenkt, ist d