Daumen hoch von Björn Buhrmester. Der Keeper war Mann des Spiels beim jüngsten HSG-Sieg gegen Essen. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Lingen. Druck aushalten, kurz über wichtige Punktgewinne freuen und erneut dem Druck widerstehen – so sieht derzeit die sportliche Situation für Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen aus. Am Donnerstag steht im Abstiegskampf das nächste Schlüsselspiel an.

Um 19 Uhr gastiert die HSG beim HBW Balingen-Weilstetten. Das Heimteam steht dort, wo am Ende alle Mannschaften hinwollen, die um den Klassenerhalt kämpfen: über dem Strich. Ein Punkt trennt die beiden heutigen Gegner. Dass die HSG-Spieler