Harlacher läuft: Über 11.000 Euro an Spenden zusammengekommen

Die Freude über die Spendensumme ist riesig.

Katharina Harlacher

Meppen. Mein erster Marathon ist bereits über zwei Monate her, doch bis vor kurzem sind noch ein paar Eingänge auf dem Spendenkonto verbucht worden. Insgesamt 11.017,87 Euro sind zusammengekommen. Das Dankeschön der drei Hospizvereine sorgte für viel Gänsehaut.

"Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind unheilbar erkrankt ist, wird plötzlich alles anders. Die Pflege und Versorgung steht dann an erster Stelle. Manchmal sind es Monate, oft Jahre, in denen Eltern bis an den Rand der Erschöpfung gefordert w