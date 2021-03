Germania Twist ist schwer in die Saison gekommen, hat dann aber einen fulminanten Spurt hingelegt.

Werner Scholz

Twist. Wie schon im vergangenen Frühjahr hat das Coronavirus den Amateurfußball fest im Griff. Der Spielbetrieb ruht und auch das Mannschaftstraining ist bis auf Weiteres untersagt. Die Emslandsportredaktion nutzt die Pause, um bei den Vereinen in der Fußball-Kreisliga ein Stimmungsbild zur aktuellen Situation einzufangen.

In Teil fünf unserer Serie blicken wir auf den SV Germania Twist. Nach einem schwachen Start in die Saison haben sich die Twister in den Wochen vor der Saisonunterbrechung wieder gefangen. Aktuell steht das Team auf dem dritten Ta