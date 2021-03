Das Gebot für das Trikot von Borussia Dortmund liegt derzeit bei 465 Euro.

Lingen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? An diesem Wochenende neigen sich die Auktionen von Initiator Oliver Thüroff für die Trikot-Spendenaktion für die Kinderhospizhilfe Lingen dem Ende entgegen. Gerade in den letzten Minuten und Sekunden dürften die Gebote noch mal in die Höhe steigen.

Am Samstag und Sonntag enden die Auktionen, die genau sieben Tage zuvor um 13.03 Uhr gestartet sind. Circa 115 Produkte können ersteigert werden. Davon etwa 95 Trikots von Proficlubs und Nationalmannschaften aus ganz Europa. "Am kommenden S