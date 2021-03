Unterlag mit Schwerin: Lina Alsmeier. Foto: imago images/Beautiful Sports

Meppen. Mit Lina Alsmeier und Jana-Franziska Poll spielen aktuell zwei Emsländerinnen in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft im Volleyball – allerdings in unterschiedlichen Vereinen. Der Auftakt am Mittwochabend ging jedoch für beide schief.

Mit dem favorisierten Schweriner SC verlor Alsmeier mit 2:3 (30:28, 21:25, 17:25, 30:28, 11:15) gegen Gastgeber VfB Suhl. Das zweite Spiel der Best-Of-Three-Serie folgt am Samstag in der Schweriner Palmberg-Arena. Ein mögliches drittes, sol