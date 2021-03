Werfen die Fußballer den Ball in dieser Saison noch einmal ein? Die Hoffnung ist noch da. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Die unterbrochene Saison im Seniorenfußball sofort abbrechen – dafür haben sich die Vereine in der Grafschaft am Dienstagabend angesichts der Corona-Situation ausgesprochen. Der NFV-Kreis Emsland zweifelt zwar an der Fortsetzung, will aber noch etwas mit der Entscheidung warten.

Das denkt der Fußballkreis-Chef: Er sei sich zwar ziemlich sicher, dass nicht weitergespielt wird, sagt Hubert Börger. Doch vorzeitig aufgeben will der emsländische Fußballkreisvorsitzende nicht. Von Mitte Januar bis Mitte Februar sei der I