Insgesamt stehen rund 115 Produkte zur Versteigerung zur Verfügung.

Thüroff

Lingen. Bei dieser Spendenaktion schlagen die Herzen aller Sportfans höher. Oliver Thüroff und sein Team versteigern ab Samstag Trikots verschiedener Sportmannschaften - darunter die deutsche Fußballnationalmannschaft oder Borussia Dortmund. Am Freitag wartet auf alle Interessierten noch eine faustdicke Überraschung. Das Medienecho ist gewaltig.

"Wir haben die ganze Aktion vollkommen unterschätzt", erzählt Thüroff. "Mit einer guten Idee kann eine Aktion durch die Decke gehen. Das Ausmaß habe ich so nicht erwartet." Sportvereine aus ganz Europa haben sich an der Aktion beteiligt. In