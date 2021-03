Volleyball: Jana-Franziska Poll mit Aachen in den Playoffs

Playoffs erreicht: Jana-Franziska Poll (links). Foto: imago images/foto2press

Steffen Proessdorf via www.imago-images.de

Aachen. Zwei Volleyballerinnen aus dem Emsland spielen in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft: Nach der ehemaligen Leschede-Spielerin Lina Alsmeier löste nun auch die gebürtige Meppenerin Jana-Franziska Poll das entsprechende Ticket.

Mit den Ladies in Black Aachen sicherte sich Poll, die die Rückennummer acht trägt, am vorletzten Spieltag der Volleyball-Bundesliga einen Platz in den Playoffs. Der Tabellenachte gewann das entscheidende Heimspiel gegen den Tabel